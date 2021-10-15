В селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета Полтавской области произошла жуткая история. 15-летний подросток отравился алкоголем во время празднования дня села.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Полтавской области в пятницу, 15 октября.

Сообщение от медиков об отравлении подростка поступило в полицию 14 октября в 22:00. Полицейские в доме по указанному адресу нашли 15-летнего парня без сознания.

У подростка отсутствовали пульс и дыхание, правоохранители провели реанимационные мероприятия, парня удалось привести в чувство. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Служба полиции устанавливает обстоятельства инцидента, ведется следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что в России в Оренбургской области сразу 34 человека погибли от суррогатного алкоголя, семеро на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Как поясняют местные власти, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. При этом анализы показали наличие метанола в биологических жидкостях пострадавших и умерших. В некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную дозу.

Также мы писали, что в течение прошлого года в Украине 2 513 человек умерли от интоксикации из-за чрезмерного количества алкоголя или отравления некачественными спиртными напитками.