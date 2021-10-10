В России в Оренбургской области сразу 34 человека погибли от суррогатного алкоголя, семеро на данный момент находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства

Как уточнили власти, по состоянию на вечер 10 октября известно о 67 отравившихся. При этом госпитализированы 24 человека, из них 11 в удовлетворительном состоянии, а шестерых готовят к выписке.

Двое из пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, семеро - в тяжелом. Кроме этого, амбулаторно лечатся девять человек.

В регионе оповещают население об опасности употребления спиртного. Так, по улицам Орска в Оренбургской ездят десять машин с громкоговорителями. Суррогат может находиться не только в пластиковых бутылках, но и в стеклянной таре.

Также около 600 полицейских, дружинников, социальных работников и волонтеров обходят местные дома и дворы.

"Власти запустили социальную акцию. Жители Восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети "Желен". Стоимость набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз. К этой работе подключены магазины сети, где каждый оренбуржец может обменять продукцию и сообщить точку, где приобрел ее", - заявили в областном правительстве.



О массовом алкогольном отравлении в Оренбургской области стало известно 7 октября. Среди погибших и пострадавших - жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. В селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пятеро детей. Число жертв постоянно увеличивается.

Как поясняют местные власти, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. При этом анализы показали наличие метанола в биологических жидкостях пострадавших и умерших. В некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную дозу.



В результате следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним задержали девять подозреваемых, включая 29-летнего жителя Орска, который организовал нелегальное производство и сбыт продукции.

Ранее "Страна" писала о том, что в течение прошлого года в Украине 2513 человек умерли от интоксикации из-за чрезмерного количества алкоголя или отравления некачественными спиртными напитками. Однако 16 лет назад это цифра была в четыре раза выше.

Также сообщалось, что в "Слуге народа" хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в продуктовых магазинах и супермаркетах.