С 1 октября при покупке алкоголя в фискальном чеке будут выбивать номера акцизной марки каждой бутылки. Такие требования содержатся в приказе Минфина №329 от 8 июня 2021 года.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Приказ №329 касается исключительно наличия с 1.10.2021 года в фискальном кассовом чеке, которые формируются всеми без исключения РРО и/или ПРРО, цифрового значения штрихового кода марки акцизного налога на алкогольные напитки и распространяется на субъекты хозяйствования всех организационно - правовых форм без исключения.

Таким образом, при заказе алкоголя в ресторане официант должен не просто набрать его название, но и отсканировать штрих-код акцизной марки на этой бутылке, а если сканер отсутствует, то вручную вбить 10-значный код акцизной марки.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде определять размер акцизного налога на пиво исходя из его крепости, а не литража напитка, как определяется размер налога сейчас.

Также мы сообщали, что в столице Украинцы снова хотят отменить запрет Киевсовета на продажу спиртного в ночное время.