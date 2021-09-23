Одесские патрульные предложили студентам надеть "очки для пьяных".

Об этом сообщает официальный аккаунт Facebook полиции Одесской области в четверг, 23 сентября.

Патрульная полиция Одесской области продолжает презентовать "Drunk Busters" - новый способ профилактики управления автомобилем навеселе. С начала года инспекторы полиции зафиксировали 2750 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Именно поэтому, с целью профилактики подобных правонарушений, патрульные продолжают презентации очков "Drunk Busters", которые имитируют состояние алкогольного опьянения и помогают стражам порядка проводить воспитательную работу среди участников дорожного движения.

Эти очки имитируют визуальное восприятие мира глазами нетрезвого водителя - искажают зрение подобно тому, как это делает алкоголь, попадая в организм человека.

Полицейские Одесской области презентовали "очки для пьяных". Источник: Facebook полиции

Сегодня патрульные провели презентацию профилактических "очков для пьяных" в Международном гуманитарном университете для студентов, которые пришли на мероприятие и с удовольствием испытали "Drunk Busters" на себе.

Также во время мероприятия слушателям провели лекцию об административной ответственности водителей-нарушителей, ответили на вопросы студентов и рассказали о работе полицейских.

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