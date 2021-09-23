В Днепре в здании гимназии №136 дежурит полиция после того, как в соцсетях были опубликованы угрозы расправы с учениками и преподавателями. В частности, в одном из аккаунтов сети TikTok появился ролик, в котором неизвестный с аккаунта @wyasder предупреждает о пришествии последнего дня 136-й школы.

"Хочу огорчить, но будет круто! Будут ходить мертвецы!", - предупреждает автор.

Также он, судя по всему, указал, с кем расправится в первую очередь.

"Первая Алмазова, второй будет ученица из параллели между 1-А или 2-г", - говорится в сообщении злоумышленника.

На сайте учебного заведения указано, что Алмазова - это одна из завучей гимназии.

Как сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета, на днях ученики пятого класса вблизи учебного заведения заметили неизвестного мужчину с оружием в руках. После этого в школе начала дежурить полиция.

"В школу ни один подозрительный гражданин не заходил. Администрация заведения сообщила в полицию. В школу была направлена патрульная полиция. Территорию проверили", - говорится в сообщении Департамента.

Аккаунт, из которого поступили угрозы сейчас уже заблокирован. Также чиновники уверяют, что подали заявление в киберполицию.

Напомним, в понедельник 18-летний студент устроил стрельбу в Пермском университете. Погибли шесть человек.

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