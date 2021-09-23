В одной из школ Черниговской области во время перемены рухнул потолок в классе. Обвал был достаточно мощный и разбил несколько парт и стульев. Более серьезных последствий удалось избежать только потому, что дети успели выйти из класса. ЧП произошло в среду, 22 сентября, в городе Новгород-Северский в местной гимназии. Об этом сообщается на странице Новгород-Северской городской территориальной общины в соцсети.

Родители школьников выразили обеспокоенность ситуацией. В местном горсовете им ответили, что администрация гимназии официально не обращалась к властям по вопросу необходимости ремонта потолка.

"Сейчас принимаются соответствующие решения в этом направлении... В отделе образования срочно создали комиссию, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка", - сообщают в горсовете.

Директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния здания. Выяснилось, что обвал потолка случается уже в третий раз.

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