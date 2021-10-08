В России в Оренбургской области 14 человек погибли, отравившись контрафактными спиртными напитками. Еще восемь пострадавших находятся в больнице, трое из которых в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на главу региона Дениса Паслера сообщает "Интерфакс" утром в пятницу, 8 октября.

По его данным, факты отравлений метанолом зафиксированы в трех районах области: Яненском, Домбаровском и Адамовском.

Медицинские работники собирают списки всех, кто накануне мог употреблять алкоголь вместе с погибшими или отдельно, чтобы доставить их в больницу и провести необходимые действия для спасения.

Известно, что погибли люди в возрасте от 36 до 73 лет. По данным следствия, предварительный диагноз у всех - "токсическое действие метанола".

Полиция открыла два уголовных дела по ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Ранее мы писали, что украинцы стали в четыре раза меньше умирать из-за алкоголя.

Между тем, сообщалось, что в "Слуге народа" хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в продуктовых магазинах и супермаркетах.