В Днепре 14-летняя девочка вколола себе в нижнюю губу масло для лица. Подросток хотела увеличить губы, но цена на процедуру в салонах красоты стартует от 3 тысяч гривен. В связи с этим девочка решила сэкономить и сделать все собственноручно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уже через час губа подростка начала опухать. В результате девочку забрали в больницу - она перенесла 3 операции, прием антибиотиков, многочисленные перевязки и капельницы.

Сейчас подросток пьет через трубочку и ест только перетертую еду.

При этом врачи точно не знают, сколько времени уйдет восстановление.

"Это может привести к некрозу тканей и даже к потере части губы, а может и всей губы. Эти препараты предназначены для обработки кожи, а как они себя ведут в мышцах и мягких тканях – до конца не известно", – сказал завотделением челюстно-лицевой хирургии больницы имени Руднева.

Родителям девочка ничего не говорила. Она решила, что раз масло косметическое и увлажняющее, то последствий не будет. Впрочем, сейчас подросток говорит, что рада, что не стала трогать верхнюю губу.

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