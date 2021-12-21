В селе под Винницей подросток топором прорубил дыру в стене магазина, чтобы совершить ограбление. Добычей злоумышленника стали 15 тысяч гривен, алкоголь и сигареты. Об этом сообщает региональная Нацполиция.

Инцидент произошел на территории Бершадской территориальной громады. В Отдел полиции №1 Гайсинского районного управления полиции обратился житель села Пятковка с сообщением, что из местного магазина похищено 15 тысяч гривен, алкоголь и сигареты.

В результате проведения оперативных и розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого в совершении ограбления, который оказался 17-летним местным жителем. У злоумышленника изъяли похищенное.

"Установлено, что злоумышленник прорубил топором в стене и проник в магазин, откуда похитил деньги и товары.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье или другое помещение), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет", - говорится в сообщении.

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