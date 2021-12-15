Каждый пятый украинский подросток хотя бы один раз пробовал наркотики или каждую неделю употребляет алкогольные напитки. Каждый пятый взрослый украинец сталкивался с алкогольной зависимостью.

Об сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова советницы министра внутренних дел Анна Мищенко во время первого регионального форума "Безопасная Буковина. Дети".

"Каждый десятый взрослый в Украине сталкивался с наркотической зависимостью, каждый пятый взрослый – с алкогольной. Относительно детей – каждый пятый подросток в Украине пробовал хотя бы раз наркотики или еженедельно употребляет алкоголь", - сказала она.

Мищенко рассказала, что МВД сейчас запускает большой пилотный проект в Харьковской области по скринингу взрослыми детей. Взрослые, причастные к детям, должны будут смотреть употребляет ли ребенок алкоголь или наркотики. В рамках проекта правоохранители будут обучать педагогов вместе с Ассоциацией детских больниц Украины.

"Мы хотим, чтобы взрослые смотрели на своих детей и смотрели на них корректно, и понимали, что у ребенка есть проблема, и если ребенок употребляет, то это проблема, прежде всего, психологического характера, и направляли этих детей к психологам, с ними разговаривали, и уже сейчас начинали с ними работать", - рассказала советница министра.

Напомним, в Полтавской области 15-летний подросток отравился алкоголем на сельском празднике.

Также сообщалось, что украинцы стали в 4 раза меньше умирать из-за алкоголя.