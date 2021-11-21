Злоупотребление алкоголем может привести ко многим проблемам в жизни человека. Особенно это касается здоровья. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к болезням печени, проблемам с пищеварением, сердцем и глазами. Есть прямая зависимость развития опасных заболеваний от доз алкоголя. К примеру, чем больше спиртного употребляется, тем выше риск рака.

Пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook рассказала, как можно снизить потребление алкогольных напитков.

Так, для того, чтобы уменьшить дозу потребляемого алкоголя необходимо следовать нескольким рекомендациям:

Сделайте перерыв. Удерживайтесь от спиртных напитков на неделю или месяц и проследите за состоянием здоровья. Начинайте с 1-2 дней в неделю.

Избегайте "триггеров". Подумайте, что вызывает у вас желание пить - люди и места могут побуждать к рюмке. Старайтесь избегать их или практикуйте способы вежливого отказа.

Освободите свое жилье от алкогольных напитков. Доказано, чем больше алкоголя мы покупаем, тем выше вероятность выпить его раньше, чем намеревались. Пусть в доме будет меньше спиртного или лучше вообще не покупать такие напитки домой. Это поможет воздержаться от соблазнов.

Сражайтесь со стрессом здорово. Алкоголь не помогает бороться со стрессовым состоянием. Лучший способ перестать нервничать - прогуливаться на свежем воздухе, заниматься спортом, вести активный образ жизни, наполняться положительными эмоциями и сбалансированно питаться.

Употребляйте безалкогольные напитки. Это хорошая альтернатива, к тому же ассортимент такой продукции весьма разнообразен.

Ранее в украинском Минздраве объяснили, чем именно опасно и насколько сильным может быть воздействие спиртного на плод во время беременности.

Мы также рассказывали, что из всех алкогольных напитков самое сильное похмелье вызывает виски.