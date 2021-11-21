В МОЗ объяснили украинцам, как снизить потребление алкогольных напитков. Пять советов
Злоупотребление алкоголем может привести ко многим проблемам в жизни человека. Особенно это касается здоровья. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к болезням печени, проблемам с пищеварением, сердцем и глазами. Есть прямая зависимость развития опасных заболеваний от доз алкоголя. К примеру, чем больше спиртного употребляется, тем выше риск рака.
Пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook рассказала, как можно снизить потребление алкогольных напитков.
Так, для того, чтобы уменьшить дозу потребляемого алкоголя необходимо следовать нескольким рекомендациям:
- Сделайте перерыв. Удерживайтесь от спиртных напитков на неделю или месяц и проследите за состоянием здоровья. Начинайте с 1-2 дней в неделю.
- Избегайте "триггеров". Подумайте, что вызывает у вас желание пить - люди и места могут побуждать к рюмке. Старайтесь избегать их или практикуйте способы вежливого отказа.
- Освободите свое жилье от алкогольных напитков. Доказано, чем больше алкоголя мы покупаем, тем выше вероятность выпить его раньше, чем намеревались. Пусть в доме будет меньше спиртного или лучше вообще не покупать такие напитки домой. Это поможет воздержаться от соблазнов.
- Сражайтесь со стрессом здорово. Алкоголь не помогает бороться со стрессовым состоянием. Лучший способ перестать нервничать - прогуливаться на свежем воздухе, заниматься спортом, вести активный образ жизни, наполняться положительными эмоциями и сбалансированно питаться.
- Употребляйте безалкогольные напитки. Это хорошая альтернатива, к тому же ассортимент такой продукции весьма разнообразен.
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