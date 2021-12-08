В Полтаве неизвестные, скорее всего подростки, потушили Вечный огонь в мемориальном комплексе солдатской славы, вылив на пламя содержимое банки с энергетиком.

Видео инцидента, снятое одним из его участников, опубликовал в Инстаграме полтавский паблик "Фонтанзамільйон".

В ролике не видно лиц подростков. Только понятно, что они собрались у огня. Судя по всему, их двое. Один из них просит приятеля с телефоном молчать и снимать банку, после чего выливает напиток на огонь - и тот гаснет.

"Е@ать, ты дебил! Сматываемся нах@й", - слышны их голоса.

В углу картинки при этом наложена надпись: "Сохранил почки - забрал огонь".

В подписи к видео сказано, что инцидент произошел в ночь на 7 декабря в парке Котляревского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фонтанзамільйон Полтава (@poltavafon)

О происшествии снял сюжет полтавский телеканал PTV. По его данным, местная полиция увидела ролик в интернете и начала проверку.

А директор КП "Декоративные культуры" Сергей Силаев заявил, что Вечный огонь горел с утра и его никто не трогал.

"Этот факт не подтвержден. Потому что мы как балансодержатели не располагаем информацией о том, что Вечные огни в Полтаве были потушены. Утром они горели и в настоящее время они тоже работают", - заверил Силаев.

Если нарушители порядка будут найдены и они совершеннолетние, их действия будут рассматривать по статье о вандализме. Наказание за вандализм предполагает штраф до 100 необлагаемых налогом минимумов, общественные работы на срок от 150 до 300 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

Недавно "Страна" рассказывала, что в Севастополе под суд попали три подростка, прикуривших от Вечного огня.

Также мы сообщали, что в Сербии неизвестные потушили Вечный огонь, который за две недели до этого зажег президент страны Александр Вучич.