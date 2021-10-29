В Севастополе суд оштрафовал троих подростков за прикуривание от Вечного огня. Теперь каждый из них должен выплатить по 5 тысяч рублей (около 1875 грн). Такое решение принял подконтрольный России Ленинский районный суд по уголовному делу, возбужденному против подростков по статье "Вандализм", передает издание "Крым. Реалии".

Инцидент произошел 29 августа. Подростки сами сняли на видео то, как прикуривали от Вечного огня и опубликовали видео в соцсети. Собственно, после этого и вспыхнул скандал.

"Указанные лица 29 августа 2021 года имея преступный умысел, направленный на осквернение монумента, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов, подожгли сигареты от Вечного огня монумента, засняв указанные действия на видеокамеру мобильного телефона, с целью последующей публикации указанной видеозаписи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", – говорится в сообщении.

Имена подростков не указаны, также отсутствуют комментарии их родителей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожской области разграбили мемориал "Вечного огня".

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