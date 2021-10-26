"Ощадбанк" подал апелляцию в Кассационный суд Франции по вынесенному весной этого года года решению Апелляционного суда Парижа, которое отменяло арбитражное решение 2018 года о возмещении Россией украинскому банку $1,3 млрд убытков от аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ход рассмотрения дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные РФ активы "Ощадбанка" в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложный ход и беспрецедентный характер этого дела, "Ощадбанк" будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований", - сказал председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов.

Кроме того, в "Ощабанке" выразили уверенность, что суд признает и исправит ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа, чем возобновит действие арбитражного решения против России.

Напомним, 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение в пользу украинского "Ощадбанка" по делу в споре с РФ об убытках из-за аннексии Крыма. Суд постановил взыскать с РФ $1,3 млрд в пользу банка.

25 июля 2019 года Россия подала апелляцию на это решение в суде Франции.

Также сообщалось, что в марте Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании $1,3 млрд с России по иску "Ощадбанка".