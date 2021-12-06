На центральной улице Киева, Крещатике, подростки вскинули "зигу" на фоне свастик.

Соответствующее видео публикуют местные Телеграм-каналы.

Вероятно, оно взято из Инстаграм-сторис снимающего. На ролике, который снял один из участников "акции", молодой человек подходит к проему, в котором нарисованы пять свастик - одна большая, и четыре маленькие, вписанные в нее по кругу.

После вскидывания руки видео обрывается. Судя по происходящему, участникам кажется подобное забавным.

При этом никакой реакции полиции на действия подростков не последовало.

Ранее в Киеве 31 октября прошла расистская акция. Ее участники скрывали свои лица за костюмами Ку-Клукс-Клана. Они прошли по центру столицы с плакатами, на которых было написано: "Да, мы расисты", "ККК вернулся", и White Power. Отметим, что акция была немногочисленной. После своего шествия участники акции сфотографировались на Крещатике с поднятой в нацистском приветствии рукой.

Кроме этого, в октябре в Ирпене ультраправые из С14 провели акцию протеста, в ходе которой они зиговали на портрет главы "Муниципальной стражи".