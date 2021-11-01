В Киеве в воскресенье, 31 октября, прошла расистская акция. Ее участники скрывали свои лица за костюмами Ку-Клукс-Клана. Они прошли по центру столицы с плакатами, на которых было написано: "Да, мы расисты", "ККК вернулся", и White Power. Отметим, что акция была немногочисленной.

Видео акции появилось в социальных сетях.

После своего шествия участники акции сфотографировались на Крещатике с поднятой в нацистском приветствии рукой.

Отметим, что Ку-Клукс-Клан (сокращенно KKK) - это ультраправая расистская организация в США, отстаивавшая идеи превосходства белых и белого национализма.

31 октября - день Хэллоуина, вероятно акция была приурочена к этой дате.

Напомним, в октябре в Ирпене ультраправые из С14 провели акцию протеста, в ходе которой они зиговали на портрет главы "Муниципальной стражи".

Как сообщалось, 14 октября, в День защитников и защитниц, в центре Киева идет концерт с зигующими музыкантами.

Также мы рассказывали о том, что на прошлой неделе десяток националистов потребовали запретить гастроли российских артистов, акция завершилась зигой.