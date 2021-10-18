Под Киевом в Ирпене в воскресенье, 17 октября, ультраправые из С14 устроили акцию против ромов, которых обвиняют в избиении местного жителя.

На этой акции провели своеобразный "перфоманс": обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько нес портрет Сергея Бондаря - главы "Муниципальной стражи" Голосеевского района Киева. Другие радикалы кланялись ему и зиговали.

Бондарь - выходец из ВО "Свобода" и С14 - известен своим хейтом в адрес ромов как национальной группы и силовыми акциями против них. Детально об этом можно почитать здесь.

Да и сама С14 давно занимается погромами - в апреле 2018 года за нападение на табор подозрение получил один из координаторов движения Сергей Мазур. Но дальше этого дело не пошло.

Напомним, что логотипы ультрас "Динамо", "Азова", С14 и "Нацдружин вошли в базу символов ненависти, которую создали в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что лидер С14 Карась назвал посла Израиля "тупым и теплым гусем".

Также мы сообщали, что радикалы во главе с лидером С14 Карасем устроили митинг у дома судьи КС Кривенко и обклеили здание листовками.