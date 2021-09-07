Олимпийский чемпион и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк сам попросил полицию

закрыть уголовное производство после того как неизвестные позволили себе расистские высказывания в адрес нардепа. Об этом "Стране" сообщил сам Беленюк.

По его словам, к нему обратились люди, которые знают злоумышленников, и попросили уладить конфликт непублично. Беленюк согласился.

"Дело в том, что закрыл уголовное дело я непосредственно своим заявлением. Ко мне обратились представители одной организации, которую попросили не называть. Они сказали, что знают парней, которые это сделали, хотели непублично уладить этот момент. Глобально организация отстаивает правильную историю, но в их рядах есть люди чуть неадекватные, с праворадикальными взглядами", - говорит нардеп.

В итоге, с правонарушителями провели беседу, а Беленюк на этой истории поставил точку.

"С ними переговорили, провели разъяснительную работу. Соответственно, мы пожали руки, для меня эта история исчерпана. Как с ними общались - я не знаю, это их личные отношения. Мне сказали, что они «получили по ушам». В любом случае мы будем по каким-то вопросам относительно моей депутатской деятельности коммуницировать", - отметил Беленюк.

При этом депутат предполагает, что мотивом для агрессии со стороны парней послужила его фотография с российской журналисткой Ольгой Скабеевой.

"Возможно, причиной такого агрессивного выпада в мою сторону было то, что в один момент начали тиражировать мою фотографию со Скабеевой, и это спровоцировало подобное поведение", - сказал Беленюк.

Напомним, что полиция закрыла уголовное производство по факту расистских оскорблений в адрес беленюка.

Как сообщалось, в середине августа нардеп от "Слуги народа" и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк рассказал, что неизвестные подошли к нему в центре Киева и пытались спровоцировать конфликт, называя "черной обезьяной".

Позже в полиции Киева сообщили, что начали расследование обстоятельств инцидента. Также правоохранители добавили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины №161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Олимпийский чемпион собственноручно написал заявление о случившемся в полицию и был допрошен следователем в качестве потерпевшего.

Сам Беленюк после произошедшего заявил, что подобные ситуации "не заставят его уехать", а "неадекваты" порой встречаются.

Также на случившееся отреагировал президент Владимир Зеленский, который призвал полицию жестко реагировать на подобные ситуации.