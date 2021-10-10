Хоккейный клуб "Донбасс" расторг контракт с единственным темнокожим игроком команды, защитником Джейленом Смереком, который недавно стал фигурантом расистского скандала.

Об этом говорится в сообщении хоккейного клуба "Донбасс" в Facebook.

Донецкий клуб и 24-летний американец расторгли действующее соглашение, которое было заключено на год летом, по обоюдному согласию сторон.

"Хоккейный клуб "Донбасс" благодарит Джейлена Смерека за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в записи на Facebook.

Напомним, в конце июля текущего года восьмикратный чемпион Украины "Донбасс" заключил контракт с 24-летним чернокожим американским защитником Джейленом Смереком на один год. Вместе с донецким клубом игрок принял участие в предсезонном Мемориале Павла Забойника, а также Открытом кубке Донбасса, в составе команды Павла Микульчика одержав победы в двух предсезонных турнирах. Американец провел по пять матчей в УХЛ и Лиге чемпионов.

Также "Страна" писала, как в сентябре американец стал фигурантом расисткого скандала, когда подвергся дискриминационным оскорблениям со стороны форварда "Кременчуга" Андрея Денискина. После потасовки на 36-й минуте матча форвард "Кременчука" Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращён к темнокожему хоккеисту. В результате за этот жест Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.