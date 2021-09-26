В воскресенье, 26 сентября, состоялся стартовый матч четвертого тура Украинской хоккейной лиги - ХК "Кременчук" принимал чемпиона страны ХК "Донбасс".

После рядовой потасовки на 36-й минуте матча украинский форвард "Кременчука" Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему хоккеисту Джейлену Смереку из Соединенных Штатов Америки, который защищает цвета донецкого клуба.

В результате, за этот жест Денискин получил дисциплинарный штраф, а также его удалили с площадки до конца игры.

Против форварда "Кременчука" будет открыто дисциплинарное производство.

В конце июля текущего года восьмикратный чемпион Украины "Донбасс" заключил контракт с чернокожим американским защитником Джейленом Смереком на один год. Смерек родился в Детройте (США). Хоккеем увлекся по примеру двух старших братьев. Он начал играть в пригороде Детройта Сент-Клер-Шорс.

Ранее мы писали о том, что в середине прошлого месяца нардепа от "Слуги народа" и олимпийского чемпиона Жана Беленюка в центре Киева пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями.

Киевские правоохранители после записи в Фейсбуке Беленюка о расистской выходке против него начала расследование обстоятельств инцидента. Однако, как выяснилось позже, Жан Беленюк сам попросил полицию закрыть уголовное производство.