Федерация хоккея Украины наказала игрока "Кременчука" Андрея Денискина за расистский жест в адрес темнокожего соперника.

Так, во время матча на льду хоккеист Денискин показал ему, как нужно есть банан.

В результате, за расистские жесты Динискин дисквалифицирован на 3 матча и получил дополнительную дисквалификацию на 10 матчей. Таким образом право на участие в этих играх он может выкупить по 5 тысяч гривен.

Однако, в клубе его оппонента таким решением возмущены. Там считают, что 1870 долларов (50 тысяч грн за 10 матчей) - это не адекватное совершенному действию наказание.

В хоккейном клубе Донбасс намерены добиться пересмотра решения на более жесткое.

Напомним, в воскресенье, 26 сентября, состоялся стартовый матч четвертого тура Украинской хоккейной лиги - ХК "Кременчук" принимал чемпиона страны ХК "Донбасс".

На 36-й минуте матча украинский форвард "Кременчука" Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему хоккеисту Джейлену Смереку из Соединенных Штатов Америки, который защищает цвета донецкого клуба.

Ранее донецкий клуб заключил контракт с чернокожим американским защитником Джейленом Смереком на один год.