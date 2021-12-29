В ночь на среду, 29 декабря, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области карета скорой помощи врезалась в электроопору и повалила на себя столб. В результате аварии пострадал водитель и медик, который сидел на переднем сиденье.

Об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Telegram.

"Авария произошла на улице Пушкина. По словам правоохранителей, автомобиль "скорой" ехал со стороны столицы. В частном секторе водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получил водитель и медик на переднем сиденье. Как сообщили врачи, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работали сотрудники спасательной службы, которые разбирали последствия аварии, а также правоохранители, которые выясняли все обстоятельства ДТП.

По информации патрульной полиции Киевской области, движение транспортных средств по улице Пушкина перекрыто в обоих направлениях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что утром во вторник, 28 декабря, в Киеве, на проспекте Лобановского в сторону Севастопольской площади, произошла авария.

Между тем, в "Укравтодоре" просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а по возможности, удержаться от поездок из-за мокрого снега, который укрыл большинство украинских регионов.