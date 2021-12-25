На трассе М-30 Криничанского района Днепропетровской области автомобиль Audi A6, в которой находилась многодетная семья, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Mercedes Sprinter. В результате ДТП погибли двое детей, третий находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

В результате смертельного столкновения погиб 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года. Мать детей и третий ребенок, которому 8 лет, также пострадали. Сейчас малыш находится в тяжелом состоянии, его увезли в больницу на Космической.

Подробности кровавого ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре произошла авария, в которой иномарка протаранила другую машину и влетела в людей, переходивших дорогу по переходу.

Кроме того, 22 декабря, под Одессой лоб в лоб столкнулись две фуры. Авария случилась на автодороге Одесса - Вознесенск, возле поселка Доброслав. По предварительным данным полиции, водитель автопоезда MAN, направлявшийся в сторону Вознесенска, пытался объехать припаркованную на обочине легковушку, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком такой же марки. В итоге погибли водители обоих автомобилей.