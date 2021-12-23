Вечером в среду, 22 декабря, под Одессой лоб в лоб столкнулись две фуры. В итоге погибли водители обоих автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Авария случилась на автодороге Одесса - Вознесенск, возле поселка Доброслав. По предварительным данным полиции, водитель автопоезда MAN, направлявшийся в сторону Вознесенска, пытался объехать припаркованную на обочине легковушку, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя погибли на месте. Мужчинам было 62 и 55 лет.

"Водитель автопоезда DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с автомобилями. В результате аварии он не пострадал", - рассказали в полиции.

Выясняются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких человек).

Напомним, в конце ноября в Харькове фура со щебнем раздавила такси, в результате погибли три человека, включая бабушку и ребёнка.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве два грузовика Renault насмерть сбили двоих перебегавших дорогу мужчин.