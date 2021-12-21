В текущем году в Украине чаще всего нарушали правила дорожного движения водители автомобилей марки Volkswagen. Обладатели этих машин получили за год 33 740 штрафов.

Об этом сообщает "Штрафы UА" на своей странице в Facebook.

Согласно статистике сервиса, который позволяет водителям оплачивать штрафы в онлайн-режиме, больше всего штрафом за нарушения правил дорожного движения в Украине заплатили владельцы автомобилей следующих марок:

Volkswagen – 33 740 штрафов,

Toyota – 23 051 штраф,

Renault – 21 782 штрафа,

Mercedes-Benz – 19 858 штрафов,

Skoda – 14 458 штрафов.

Напомним, согласно статистике, количество камер автофиксации нарушений ПДД на дорогах не влияет на число аварий. В Киеве, где камер больше всего, с января по октябрь количество аварий выросло на 19%, однако количество смертельных аварий в Киеве снизилось на 16%.

Также сообщалось, что замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал "Стране" о том, что к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД . МВД совместно с Мининфраструктуры начало проект закупки оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.