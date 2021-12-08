Количество камер автофиксации нарушений ПДД на дорогах не влияет на число аварий. Статистика
Количество камер автофиксации нарушений ПДД на дорогах не влияет на количество аварий, зато влияет на смертность.
Об этом свидетельствуют официальные данные статистики, предоставленные сервисом Opendatabot.
В Киеве, где камер больше всего, с января по октябрь количество аварий выросло на 19% (51 556 против 43 303 случаев за аналогичный период прошлого года). Более того, треть всех аварий в стране припадает именно на этот регион.
Тем не менее, количество смертельных аварий в Киеве снизилось на 16% (по Киевской области и вовсе на 21%).
К слову, тенденция по снижению числа аварий с погибшими наблюдается по всей Украине (среднее число снижения по стране - 9%)
Самый большой всплеск аварийности за 10 месяцев этого года наблюдается в Ивано-Франковской и Николаевской областях. Там аварийность выросла на 24%. Также в Ивано-Франковской области рекордно выросла и смертность на дороге (на 21%)
Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге 7 декабря на пешеходном переходе маршрутка сбила 72-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Кроме того, "Страна" информировала о том, что на фоне страшной аварии, которая произошла в Черниговской области и унесла жизнь 13 человек, Министерство внутренних дел готовит законопроекты о повышении безопасности на дорогах.