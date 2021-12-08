В Кривом Роге во вторник, 7 декабря, на пешеходном переходе маршрутка сбила 72-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Свидетели ДТП заявляют, что после удара транспорт протянул пострадавшего еще примерно 10 метров.

Об этом сообщает местный информационный портал "Свои".

Сообщается, что ДТП произошло около 17:00. Микроавтобус №27 сбил пожилого мужчину, когда тот находился на пешеходном переходе.

"После удара транспортное средство протянуло мужчину примерно на десять метров, утверждают очевидцы... После аварии тело погибшего было перенесено на тротуар", - пишет издание.

В местных телеграмм-каналах очевидцы сообщают, что погибший пенсионер "резко выскочил на пешеходный переход".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вчера, 7 декабря, на трассе под Черниговом произошла массовая гибель людей в результате аварии - 13 пассажиров погибли при столкновении маршрутки с грузовиком.

Кроме того, "Страна" узнала имя предполагаемого виновника смертельного ДТП.

Также мы сообщали, что врачи рассказали о состоянии выживших в страшном ДТП под Черниговом пассажиров микроавтобуса.