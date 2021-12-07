"Страна" выяснила имя предположительно виновника смертельного ДТП в Черниговской области, в результате которого погибли 13 человек.

Как сообщил источник "Страны" в МВД, за рулем фуры был Карповец Сергей Борисович, который родился 13 октября 1977 года (сейчас ему 41 год). Родом из села Калиновка Лугинского района Житомирской области.

По предварительным данным, он выехал на встречку, чем и спровоцировал ДТП. Сам Карповец в аварии выжил.

Напомним, авария произошла утром во вторник, 7 декабря, на автодороге Н-27 "Чернигов - Гремяч". Грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Чернигов - Сосница". По данным СМИ, автобус ехал из Борзны в Чернигов.

Полиция открыло уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В прокуратуре считают, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Вместе с тем, глава МВД Монастырский назвал причиной масштабного ДТП под Черниговом выезд водителя на встречную полосу.