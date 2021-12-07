16-летний Николай Харьковский, совершивший на "Инфинити" смертельную аварию на проспекте Гагарина в Харькове, в момент инцидента отдавал себе отчет в своих действиях и мог руководить своими действиями.

Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк на своей странице в Facebook

"Говоря проще, (психиатрическая экспертиз - Ред.) признала его вменяемым. Это значит, что суд не будет иметь никаких препятствий для привлечения его к уголовной ответственности", - написал адвокат.

Напомним, в конце октября Николай Харьковский за рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины. После ДТП Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявлял, что его "отмажут".

Однако следствие собрало довольно много доказательств того, что за рулем был именно Николай и через время подросток признал вину в совершении аварии.

Также "Страна" сообщала, что Николай отличался агрессивным поведением в школе и часто ездил на автомобиле на красный свет, при том что ему 16 лет и прав у него нет.