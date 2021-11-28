В Запорожье грузовой автомобиль "Новой почты" столкнулся с "Таврией". Погибли водитель и пассажир легковой автомашины.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Дирекции по корпоративным коммуникациям группы компаний "Новая почта" Оксаны Тарасенко.

"В воскресенье, 28 ноября, в 11:30, грузовой автомобиль "Новой почты" в Запорожье столкнулся с двигавшимся навстречу легковым авто. По предварительным данным, легковой автомобиль занесло на дороге, в результате чего его водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. К большому сожалению, погибли водитель и пассажир легкового автомобиля", - говорится в комментарии представителя "Новой почты".

Водитель "Новой почты" не пострадал.

Информация о смертельном ДТП подтверждена в полиции, но официально прокомментировать ее правоохранители обещают лишь в понедельник, 29 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что в субботу, 27 ноября, на автодороге "Драбов - Золотоноша - Кононовка" произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате инцидента 20-летней девушке оторвало руку.

Также мы сообщали, что вечером в пятницу, 26 ноября, в городе Каменское Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. "Таврия" сбила на дороге четверых пешеходов. В результате погибла женщина и ее трехлетний сын.