Власти Болгарии рассматривают несколько версий масштабного ДТП с автобусом, в результате которого погибли 46 человек: уснувший водитель за рулем, мокрая дорога или техническая неисправность транспортного средства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ДТП произошло ночью 23 ноября на трассе София – Благоевград. Всего в автобусе ехали 52 человека. Сначала сообщалось о 45 погибших, однако, по данным МВД Болгарии, количество жертв увеличилось до 46 человек. Выжить удалось лишь шестерым. Их доставили в местную больницу с ожогами лица и верхних дыхательных путей, а также рваными ранами и переломами. Они находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, после того как автобус попал в ДТП, он загорелся. Дверь оказалась заблокированной, поэтому пассажиры не могли выбраться. Выжившие же выпрыгнули из окон транспортного средства. Вместе с тем, следователи допустили, что автобус мог загореться не после, а до аварии.

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