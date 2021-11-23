Минувшей ночью в Болгарии произошла масштабная авария. В ДТП попал туристический автобус из Северной Македонии. В результате погибли 45 человек, среди них - 12 детей.

Об этом сообщает местное новостное агентство BGNES.

ДТП произошло около 03:00 23 ноября на трассе София – Благоевград. Причина аварии выясняется. Станислав Владимиров, мэр города Перник, недалеко от которого случилось ДТП, говорит, что не исключено, что водитель уснул во время управления автобусом. Впрочем, могут быть и другие причины: со вчерашнего дня там идет дождь, а участок дороги прямой и с уклоном.

Всего в автобусе ехали 52 человека. Из них 45 погибли, в том числе 12 детей и водитель транспортного средства. Выжить удалось лишь семерым: двум женщинам и пятерым мужчинам. Их доставили в местную больницу с ожогами лица и верхних дыхательных путей, а также рваными ранами и переломами.

По предварительным данным, после того как автобус попал в аварию, он загорелся. Дверь оказалась заблокированной, поэтому люди не могли выбраться. Выжившие выпрыгнули из окон автобуса.

Напомним, в сентябре в аварии с автобусом в Турции пострадали 35 украинцев.

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