Более чем через месяц после отставки Андрея Ермака Владимир Зеленский определился с новым главой Офиса президента. Им станет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, который должен будет покинуть свои пост в военной разведке.

Буданов - личность известная. Напомним основные вехи его биграфии.

Новому начальнику президентской канцелярии послезавтра исполняется 40 лет. Он родился в Киеве, военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск - там же, где и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Впервые имя Буданова стало широко известно после рейда ГУР в Крым в 2016 году. Журналисты писали, что именно Буданов командовал этой группой и, по слухам, был ранен.

Эта операция вызвала ярость американцев, поскольку не была согласована с ними, и тогдашний президент Петр Порошенко имел тяжелый разговор с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. Впрочем, последствия коснулись не Буданова, который просто выполнял приказ, а начальника Главного управления разведки Валерия Кондратюка. В итоге его сняли с должности.

Сам же Буданов еще с 2016 года имел глубокие связи в ЦРУ и воевал в составе спецподразделения, которое обучали американцы. Газета The New York Times писала, что ГУР того времени напрямую курировали США, и Буданов после ранений в Украине даже реабилитацию проходил в американских госпиталях.

Весной 2019 года на Буданова в Киеве было совершено покушение: под его автомобиль была заложена мина. Но он остался жив, а подозреваемых задержали. По версии следствия, они действовали по заказу спецслужб РФ, которые хотели отомстить Буданову за рейд в Крым.

Летом 2020 года Буданов стал начальником ГУР и оставался в этом качестве до сегодняшнего дня. При нем этот орган во многом вышел из тени, проведя многие громкие акции на территории России, а также в захваченных РФ регионах.

Буданов является одним из самых узнаваемых военных в Украине, и его рейтинги стали замерять с помощью соцопросов. С недавних пор он по опросам оказывается в первой тройке фаворитов наряду с Зеленским и Залужным.

При этом у Буданова давний конфликт с уже бывшим главой Офиса президента Ермаком, который долгое время добивался его увольнения. От снятия с поста руководителя ГУР спасали международные связи, в первую очередь с американцами. И по иронии судьбы в итоге был уволен сам Ермак, а Буданов теперь займет его место.

Что означает назначение Буданова на Банковую

Назначение Буданова главой Офиса президента является в определенном смысле маркером планов Зеленского относительно своего будущего и будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.



К краткосрочным последствиям можно отнести то, что теперь именно Буданов станет де-факто главным переговорщиком от Украины, каким раньше был Ермак. Кто формально при этом будет руководить переговорной группой – по-прежнему секретарь СНБО Рустем Умеров или кто-то другой - особого значения не имеет.



Буданов – единственный из представителей военно-политического руководства Украины с опытом результативных переговоров с россиянами во время войны. Именно он курирует обмен пленными. Не секрет, что он регулярно и легально, то есть с разрешения Зеленского, контактирует с представителями российской разведки.



С другой стороны, он имеет тесные контакты с американцами, благодаря которым избежал в этом году отставки, хотя её активно лоббировал Ермак.



Также Буданов считается, в отличие от Ермака, сторонником более гибкого подхода к предлагаемому Вашингтоном мирному плану. Это может увеличить вероятность, что в переговорах удастся прийти к компромиссу и война завершится. Сам Буданов как человек, популярный в стране, сможет организовать коммуникацию по этому поводу и с обществом, и армией.

Естественно, на пути к завершению войны существуют огромные препятствия, мало зависящие от того, кто персонально курирует переговоры от имени Украины. Но всё равно, назначение такого человека, как Буданов, несколько повышает шансы на их результативный исход.



К краткосрочным последствиям его назначения можно отнести и то, что влияние Ермака на процессы в стране будет минимизировано. У Буданова с ним давняя вражда, поэтому он не допустит присутствия даже духа экс-главы Офиса президента в здании на Банковой.



Но еще более интересными могут стать долгосрочные последствия.

У Зеленского при выборе преемника Ермака на посту главы Офиса президента по сути был выбор из трех вариантов.



Первый: после коррупционного скандала смириться с тем, что он превращается в "британскую королеву" и фактически одобрить формирование нового большинства в Верховной Раде и правительства с участием "антизеленской коалиции". В такой ситуации руководитель Офиса президента станет главой "ликвидационной комиссии" по подготовке к отставке Зеленского и замене его на условного Залужного. И на эту роль подходил бы близкий к грантовым кругам цифровой министр Михаил Федоров либо вообще какой-нибудь безвестный клерк.



Второй: сохранить всё, как было при Ермаке и при деятельном управлении самого Ермака. Для реализации этого сценария можно было бы вообще не назначать нового главу Офиса президента либо назначить человека Ермака, например, Владислава Власюка или Павла Палису.



Третий: поставить сильную политическую фигуру, способную восстановить Офис президента как ключевой центр принятия решений, но при этом не состоящую в союзе с "антизеленской коалицией". Как мы уже писали, на эту роль как раз подходит Буданов.



Буданова сильно не любит грантовая среда. И он ей отвечает взаимностью. Поэтому можно с большой долей вероятности прогнозировать грядущее столкновение Буданова с НАБУ, САП и их группой поддержки. Но в этом противостоянии он может действовать куда более решительно, чем Ермак.



Правда, с нынешним руководством силовых структур, в первую очередь СБУ и Александром Сырским, у Буданова отношения тоже тяжелые. Однако если Зеленский даст добро, то он сможет выстроить под себя силовую вертикаль.



Аппаратно-политические позиции Буданова будут усилены и тесными связями с главой фракции "Слуги народа" в Раде Давидом Арахамией, который после отставки Ермака фактически управляет парламентским большинством.



Но самое главное даже не это. Буданов – человек с ярко выраженными политическими амбициями, и в этом его коренное отличие от Ермака, который был с Зеленским одним целым. И все свои действия на посту главы Офиса президента Буданов будет выстраивать, исходя из задачи увеличения шансов на успех своего политического проекта, то есть шансов стать новым президентом Украины.



Собственно, за политические амбиции Зеленский и Ермак и хотели его уволить. Но то, что вместо этого президент назначил его главой своего Офиса, свидетельствует об очень большой перемене в украинской политике. Фактически Зеленский поставил на ключевую должность в своей вертикали власти человека, готового побороться за пост главы государства.



Значит ли это, что Зеленский готовит Буданова себе в преемники? Это не исключено, но однозначно утверждать так нельзя. Хотя бы потому, что неизвестно, когда состоятся выборы, а главное – когда и на каких условиях закончится война.

Также Зеленский может уволить Буданова под давлением, например, грантовых кругов. Но и в таком случае Буданов сможет воспользоваться временем пребывания на посту главы Офиса президента как трамплином для старта своей политической карьеры. Правда, должность главы Офиса - далеко не лучший трамплин для таких целей, скорее, даже наоборот: исторически все занимавшие эту должность почти всегда служили для президента громоотводом, перетягивая на себя негатив.



Поэтому, по данным "Страны", некоторые соратники уговаривали Буданова отказаться от должности главы Офиса президента. Однако тот все же решился на этот переход. А значит, он уже понимает, как сможет использовать новую позицию для реализации своих политических амбиций.