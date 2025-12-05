Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака из составов Совета национальной безопасности и обороны Украины и Ставки верховного главнокомандующего.
Соответствующие указы №901/2025 и №902/2025 появились на сайте Офиса президента.
Они оба вступают в силу со дня опубликования.
"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", — говорится в Указе.
"На частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с последующими изменениями) вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Ермака" - говорится в другом Указе.
Ранее Зеленский заявлял, что решение о назначении нового главы Офиса президента Украины будет в ближайшее время.
В Sunday Times писали, что после отставки Ермака позиции Зеленского ослабли, а "слуги народа" могут выйти из фракции.
Что стало понятно спустя неделю с момента обысков у Ермака мы писали в отдельном материале.