Решение о назначении нового главы Офиса президента Украины будет в ближайшее время.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня провёл дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента... В ближайшее время будет решение о новом главе Офиса", – сказал президент.

Ранее в Sunday Times писали, что после отставки Ермака позиции Зеленского ослабли, а "слуги народа" могут выйти из фракции.

Война в Украине продолжается 1380-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 4 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду немецкая газета Bild заявила, что армия РФ захватила Покровск. Город может стать плацдармом РФ для дальнейшего наступления на запад в направлении Днепропетровской области. Тем временем в соседнем Мирнограде может произойти окружение украинских войск. Bild со ссылкой на военного сообщила, что тысяча бойцов ВСУ оказались заблокированы в Мирнограде и просят командование о помощи.

