Андрей Ермак после своего увольнения из Офиса президента посещал Банковую и имел многочасовую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.



По данным источников нардепа, в субботу, 29 ноября, Андрей Ермак приехал в Офис президента не только чтобы забрать вещи.

Он долго находился на четвертом этаже, где располагается кабинет главы государства, и, как пишет нардеп, провел с Зеленским разговор один на один.

"Пришёл ли мириться после ссоры или это просто продолжение представления, тут объективно не знаю", - пишет Железняк.

Он обращает внимание, что вскоре после визита появился комментарий Ермака о том, что "не держит зла" на Зеленского.

"Будем делать выводы по кадровым решениям. Для меня очень показательной будет история с увольнением Кулебы", - подытожил нардеп.

Напомним, после отставки Ермак заявил, что намерен отправиться на фронт и готов к любым репрессиям.

