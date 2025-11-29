Недавний уход Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины (ОП) может знаменовать грядущие уступки Банковой в мирных переговорах с Кремлём.

Об этом пишет американский консервативный новостной журнал The American Conservative, анализируя позицию экс-главы ОП относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

"Ермак давно придерживается жёсткой позиции на переговорах и выступал против уступок, которые, по мнению аналитиков, необходимы для достижения мирного соглашения. На этой неделе он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не обменяет земли на мир, хотя предложение США подразумевало уступки части украинской территории с превращением её в демилитаризованную зону (имеется в виду вывод украинских войск со всей территории Донецкой области - Ред.). В прошлом году Ермак был соавтором статьи в журнале Foreign Affairs, где "победа" была представлена ​​как единственный путь к миру для Украины. Хотя это несбыточная мечта, учитывая военное превосходство России.

Уход Ермака из переговорной команды увеличивает вероятность того, что Киев займёт более уступчивый подход к переговорам, что позволит сократить разрыв между позициями Киева и Москвы", – пишет издание.

Ранее в Telegraph писали, что Ермак давно "раздражал" американское руководство.

Напомним, Зеленский назначил Умерова вместо Ермака главой делегации на мирных переговорах.

Последствия отставки Ермака мы разбирали в отдельном материале.