На фоне отставки Андрея Ермака британская газета The Telegraph напоминает, что глава Офиса президента давно "раздражал" американское руководство.

По информации издания, он позволял себе допускать ошибки в отношениях с Белым домом.

"Именно глава офиса посоветовал Зеленскому добиваться той провальной встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, и именно он предложил передать американскому президенту подборку фотографий истощённых военнопленных, из-за которых встреча пошла наперекосяк", - цитирует издание более ранние сообщения других СМИ.

"После той встречи в Белом доме представители Трампа советовали Зеленскому уволить Ермака — в том числе и потому, что ему был нужен переводчик с английского, — но безрезультатно", - добавляет газета.

Она также напоминает ранее публиковавшуюся информацию, что Ермак был "двухпартийным раздражителем": и республиканцы, и демократы "устали от резкого, назидательного стиля Ермака".

Напомним, по одной из версий, отставка Ермака связана с отказом Банковой и лично главы ОП принимать ключевые пункты плана Трампа (в частности, о выводе украинских войск из Донбасса).

Отметим, что потеряв должность главы Офиса президента, Ермак лишился и поста главы украинской делегации на переговорах со США, которые возобновятся завтра в Майами уже без него.