Вместо ушедшего с поста главы ОП Андрея Ермака с посланником президента США Стивом Уиткоффом встретится секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Вместе с этим спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели.

Ранее на Axios писали, что Ермак покинул должность за день до встречи с Уиткоффом.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск оценил уход Ермака и встречу Орбана с Путиным как "фатальную комбинацию".

Война в Украине продолжается 1374-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 28 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ снова продвинулась у Гуляйполя в Запорожской области. Также под Покровском противник вышел на окраины ключевой точки обороны – села Гришино к северо-западу от города. По сообщению украинского военного, отряды РФ оттуда уже выбиты, но ситуация на этом участке фронта тревожная.

