Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал политические события прошедшего дня.

Соответствующая публикация появилась на странице главы польского правительства в соцсети Х.

"Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос на переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация", – пишет Туск.

Как мы сообщали, Дональд Туск, представляющий партию "Гражданская платформа", которая сформировала правящее большинство в парламенте после победы на выборах в 2023 году, во многих вопросах Украины оппонирует президенту Польши Каролю Навроцкому, поддерживаемому партией "Право и справедливость".

Напомним, в Польше обыски у Ермака назвали нехорошей новостью для Европы.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что президент Навроцкий готовит выход страны из ЕС.

Война в Украине продолжается 1374-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 28 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ снова продвинулась у Гуляйполя в Запорожской области. Также под Покровском противник вышел на окраины ключевой точки обороны – села Гришино к северо-западу от города. По сообщению украинского военного, отряды РФ оттуда уже выбиты, но ситуация на этом участке фронта тревожная.

