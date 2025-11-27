Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе проведет "важные переговоры", но не сказал, с кем.

Об этом Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении.

"На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня. Мы готовим твердую почву для таких переговоров", – заявил президент Украины.

Напомним, ранее ходили слухи о подготовке встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом уже на этой неделе, но потом Трамп заявил, что она не состоится, пока не будет согласован проект мирного договора.

Как мы писали, в настоящий момент переговоры о завершении войны в Украине, активизировавшиеся после появления мирного плана США, вновь зашли в тупик. Киев не принимает некоторые принципиальные для России пункты, а Москва отступать по ним не хочет. Речь идет об ограничении численности ВСУ после завершения войны, отказе от вступления Украины в НАТО и, главное, о передаче России всей территории Донецкой области.

На что рассчитывает Зеленский, отказываясь от требуемых США уступок по мирному плану, мы разбирались в отдельном материале.