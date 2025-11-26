Никаких уступок Украине со стороны Москвы не будет.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.

"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, не может быть и речи", – сказал он и добавил, что в РФ не готовы публично обсуждать различные версии предложений о мирном урегулировании в Украине, о которых пишут в СМИ.

Напомним, в администрации Трампа также считают, что Путин отвергнет мирный план после изменений, сделанных в Женеве на встрече украинской и американской делегаций.

При этом сам Трамп говорит, что не будет принимать какой-либо мирный план до того, как он будет окончательно согласован обеими сторонами.

Кроме того, президент США дал понять, что Штаты торопятся договориться о мире, чтобы Россия не захватила еще больше территорий.

О том, что сейчас происходит с мирным планом Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.

