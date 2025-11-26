"Не может быть и речи". В Москве исключают возможность любых уступок Украине
Никаких уступок Украине со стороны Москвы не будет.
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.
"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, не может быть и речи", – сказал он и добавил, что в РФ не готовы публично обсуждать различные версии предложений о мирном урегулировании в Украине, о которых пишут в СМИ.
Напомним, в администрации Трампа также считают, что Путин отвергнет мирный план после изменений, сделанных в Женеве на встрече украинской и американской делегаций.
При этом сам Трамп говорит, что не будет принимать какой-либо мирный план до того, как он будет окончательно согласован обеими сторонами.
Кроме того, президент США дал понять, что Штаты торопятся договориться о мире, чтобы Россия не захватила еще больше территорий.
О том, что сейчас происходит с мирным планом Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.
