Президент России Владимир Путин заявил, что план для Украины "может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования. Вновь подтверждена заинтересованность российской стороны в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса", - говорится в сообщении Кремля.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку.

Напомним, что Украина сейчас ведет переговоры с США, чтобы изменить мирный план. А Европа представила свой альтернативный план урегулирования конфликта.

Путин ранее давал понять, что не примет европейских и украинских правок в план урегулирования конфликта.