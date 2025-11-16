Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что мирные переговоры по Украине неизбежны и могут пройти на территории Турции.

Об этом Фидан сообщил в эфире телеканала A Haber.

По словам министра, конфликт сейчас находится в точке, максимально приближенной к возможному прекращению.

Он отметил, что аналогичной позиции придерживаются и европейские лидеры, в частности британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, которые посетили Анкару и обсудили этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Министр подчеркнул, что антироссийские санкции привели к политическим и финансовым последствиям для Европы. По его оценке, совокупные расходы, связанные с конфликтом, достигли около 1 трлн евро.

Фидан объяснил возможность скорого прекращения конфликта тем, что сейчас "самый мрачный момент", когда обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга.

По его словам, сейчас есть все условия для прекращения огня. Фидан добавил, что верит в проведение нового раунда переговоров между Украиной и Россией, который может пройти в Турции или в другом месте. При этом необходимы активные действия посредников для запуска кампании по урегулированию конфликта.

"Мы работаем над этим, скоро увидите результаты", - добавил министр.

Ранее с Фиданом встречался секретарь СНБО Рустем Умеров. Сегодня он написал, что готовятся переговоры по новому обмену пленными с Россией.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что на переговоры в Стамбуле члены российской делегации привезли досье на каждого участника украинской группы и говорили о них "неприятные вещи".