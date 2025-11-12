Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены как минимум до конца года из-за отсутствия результатов.

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии изданию The Times.

"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены", - сказал Кислица.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров уехал в Турцию, согласно его заявлению, для разблокировки процесса обмена пленными.

Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США "возникли трудности" с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу остановки войны.

Как обстоит ситуация с мирными переговорами, а также проблемой Донбасса, мы анализировали в отдельном материале.

Между тем война в Украине идет 1358-й день. Мы следим за последними новостями среды, 12 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

