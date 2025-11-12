В Киеве объявили об остановке переговоров с Москвой
Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены как минимум до конца года из-за отсутствия результатов.
Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии изданию The Times.
"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены", - сказал Кислица.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров уехал в Турцию, согласно его заявлению, для разблокировки процесса обмена пленными.
Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США "возникли трудности" с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу остановки войны.
Как обстоит ситуация с мирными переговорами, а также проблемой Донбасса, мы анализировали в отдельном материале.
Между тем война в Украине идет 1358-й день. Мы следим за последними новостями среды, 12 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.