Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк намекнула, что сомневается в возвращении секретаря СНБО Рустема Умерова из Турции, куда, согласно официальной версии, он уехал для переговоров по обмену пленными.

Об этом Каленюк написала на своей странице в Фейсбуке.

"Сейчас идет заседание по избранию меры пресечения фигурантам расследования по делу Миндича. Прокурор САП в выступлении отмечает: "В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова". Между тем Умеров пишет, что уехал в Турцию и на Ближний Восток заниматься обменами наших пленных. Ну, надеюсь, Умеров вернется в Украину. И ждем результатов обменов в ходе этого визита. Может, Миндича взяли в плен и надо его откуда-то освобождать. Также удивительно, что ни в какую командировку еще не уехал Галущенко", – заявила она.

Ей ответила спикер секретаря СНБО Диана Давитян, которая обвинила Каленюк в лоббировании интересов некой американской компании.

"Твоя ирония на теме военнопленных и пленных гражданских совершенно тупа и неуместна. Результаты обменов, которыми занимается Рустем и команда – это более 7000 вернувшихся домой... А чем занимаешься ты, кроме дешевых манипуляций, – непонятно. И просто для себя понять, когда ты полгода пыталась через министра обороны подписать проект на модернизацию самолетов на 20 млн долларов через какую-нибудь американскую компанию, это считается "осуществлением влияния на министра обороны"? И удивительно, никто тогда ни из партнеров, ни из компаний на встречах, когда мы спрашивали об этом проекте, – ничего о нем не знали", – написала Давитян.

Ранее прокурор САП заявил об установлении фактов преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова.

Сам Умеров сообщил, что "любые попытки увязать его работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц – безосновательны".

Что означают новые пленки НАБУ с голосом Миндича и какие будут последствия, мы разбирали в отдельном материале.