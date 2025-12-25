В Украине могут появиться большие безлюдные зоны, где ранее проживало население.

Об этом заявил заместитель директора Института демографии НАН Украины Александр Гладун в интервью ТСН.

По его словам, речь не только о разрушенных городах возле линии фронта.

Он считает, что на cевере Сумской и Черниговской областей села начали вымирать еще до войны, а в настоящее время процесс только ускорился.

При этом отмечается, что в 30-километровой "санитарной зоне" вдоль границы/линии разграничения гражданским жить будет невозможно даже при "заморозке" – провокации и риски прилетов сохранятся на годы.

Напомним, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что демографическую проблему в Украине можно решить путем открытия границ для мигрантов. На эти заявления отреагировал народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетьманцев, раскритиковав Кулебу.

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявлял, что в Украину вряд ли вернутся 90% оказавшихся за границей молодых людей.

Также директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляла, что Украина еще долго будет бедной страной после такой тяжелой войны.