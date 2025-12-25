Демограф предупредил, что в Украине могут появиться большие безлюдные зоны
В Украине могут появиться большие безлюдные зоны, где ранее проживало население.
Об этом заявил заместитель директора Института демографии НАН Украины Александр Гладун в интервью ТСН.
По его словам, речь не только о разрушенных городах возле линии фронта.
Он считает, что на cевере Сумской и Черниговской областей села начали вымирать еще до войны, а в настоящее время процесс только ускорился.
При этом отмечается, что в 30-километровой "санитарной зоне" вдоль границы/линии разграничения гражданским жить будет невозможно даже при "заморозке" – провокации и риски прилетов сохранятся на годы.
Напомним, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что демографическую проблему в Украине можно решить путем открытия границ для мигрантов. На эти заявления отреагировал народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетьманцев, раскритиковав Кулебу.
Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявлял, что в Украину вряд ли вернутся 90% оказавшихся за границей молодых людей.
Также директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляла, что Украина еще долго будет бедной страной после такой тяжелой войны.