В Украину вряд ли вернутся 90% оказавшихся за границей молодых людей.

Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в эфире телеканала "Киев 24".

"С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они уедут в Европу. И то, что сейчас девушки будут здесь получать образование, это не будет гарантировать, что они в будущем захотят здесь работать", – добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины сдвинул на год свой прогноз о том, когда украинцы начнут возвращаться из-за границы.

В апрельском прогнозе НБУ закладывал, что в следующем году в страну вернутся 200 тысяч человек, а в 2027 - еще 500 тысяч. Теперь ожидается, что только в 2027 году вернутся 100 тысяч человек.

Ранее в Раде говорили, что более 60% украинцев, которые сейчас находятся за границей, после завершения войны, скорее всего, не вернутся в Украину.

Также недавно мы рассказывали, почему в небольших городах западной Украины резко уменьшается население.

