Тот, кто уехал из Украины и за три года не вернулся обратно, потеряли моральную возможность называть себя украинцами.

Такое мнение высказал депутат фракции "Слуги народа" Олег Дунда в эфире одного из Ютуб-каналов.

"Я вам скажу: тот, кто уехал... Я все понимаю – кто-то испугался, кто-то решил пересидеть. Но если ты за три года не вернулся в Украину, ты уже политически не украинец. Ты с моей точки зрения этически – не законодательно – утратил возможность называть себя украинцем. Ты не можешь получить все те права, которые ты хочешь, но не нести никаких обязанностей перед государством. Ведь права – это всегда обязанности. Обязанность – это всегда права. И тебе нельзя: это я хочу и я беру по Конституции, а это я не хочу и не беру. Так нельзя. И ты этически уже не украинец", – сказал нардеп.

Ведущий вставил ремарку о том, что кто хотел, тот уже вернулся в Украину.

"История знает много примеров, когда люди возвращались и через пять, и через десять лет. Как правило, у этих людей нет родины. Где им лучше, там они и живут. Им лучше в Польше – они живут в Польше. Завтра им лучше в Германии – они будут жить в Германии. Когда Украина покажет головокружительный экономический рост – они сразу вернутся", – заверил Дунда.

Ранее Дунда призывал перенести войну в Беларусь, чтобы нанести "удар под дых Москве".

Между тем немецкие СМИ писали, что более половины из миллиона украинских беженцев в Германии думают о том, чтобы остаться там навсегда.