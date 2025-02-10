Многие украинцы уезжают из Польши в Германию. Их количество может измеряться сотнями тысяч.

Об этом сообщает портал inPoland, анализируя последние данные Евростата.

По данным статистики, в конце 2024 года в Германии проживали более 1,14 миллиона украинских беженцев, что составляет 27,2% от всего количества беженцев в странах Еврослюза. При этом в Польше количество украинских беженцев снизилось с 1,3 млн в 2022 году до 983 880 человек. Однако не обязательно, что все уехавшие из Польши оказались именно в Германии.

Одна из основных причин переезда украинцев в Германию - более высокий уровень заработной платы. Кроме того, Германия привлекательна для беженцев из-за более щедрых социальных выплат и более качественных медицинских услуг. Тогда как в Польше идут реформы образования, более жесткие условия доступа к социальным программам и есть негативные экономические факторы, что подстегивает миграционную волну.

При этом Германия не дает убежища, если человек уже получил его в другой стране Евросоюза.

Напомним, в немецких СМИ ранее писали о том, что украинцы составили вторую по численности группу после сирийцев, которой отказывали во въезде в Германию. За июль-декабрь 2024 года каждый пятый нелегальный мигрант был украинцем.

Как мы сообщали, глава фракции правой партии "Альтернатива для Германии" в Баварии призвала немедленно выслать украинских беженцев из ФРГ.